Alagoas mantém permissão para aulas presenciais nas fases mais restritivas

As aulas presenciais continuam autorizadas em Alagoas, mesmo após o governo regredir Sertão e Agreste para a fase vermelha e Maceió e demais regiões, para a fase laranja do distanciamento social controlado. A informação foi confirmada pelo governador Renan Filho (MDB) no domingo (7).

“As escolas públicas, o governo do estado e os municípios tomaram a decisão de iniciar online. As escolas privadas, nessa fase, elas vão continuar operando, mas nós estamos avaliando”, informou o governador, ao ressaltar que a decisão pode mudar de acordo com a gravidade da pandemia.

O Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado sofreu algumas alterações desde a sua criação. Entre o que podia ou não funcionar em cada fase, a principal mudança foi em relação à retomada das aulas presenciais.

Em outubro de 2020, o governador anunciou a autorização para retomada das aulas presenciais para adultos, ainda na fase azul. Foram contemplados cursos profissionalizantes, cursos preparatórios para concursos, cursos de línguas, cursos pré-vestibulares, universidades e faculdades. Na ocasião, não havia previsão de retorno das escolas.

Meses depois, mesmo com o estado na fase azul, Renan Filho chegou a anunciar que as aulas presenciais em todo o estado seriam retomadas a partir de 21 de janeiro de 2021, que, originalmente, só seriam permitidas na fase verde.

As aulas da educação infantil da rede privada de ensino foram retomadas no dia 25 de janeiro na maioria das escolas. Já os alunos do ensino fundamental e médio retomaram as aulas presenciais com sistema híbrido (parte presencial e parte online) no dia 1º de fevereiro.

As aulas na rede pública, porém, só seriam no sistema híbrido, mas antes que isso se concretizasse, o governo decidiu retomar o ano letivo no dia 10, mas somente no sistema remoto (online).

