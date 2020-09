Alagoas permanece nas fases azul e amarela do distanciamento social

O governador Renan Filho afirmou, na manhã desta quinta-feira (10), que Maceió e o interior do estado vão permanecer nas fases azul e amarela, respectivamente, dentro do Plano de Distanciamento Social Controlado estabelecido pelo Governo do Estado para o enfrentamento da Covid-19 em Alagoas.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva, no Palácio República dos Palmares, que precedeu a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma escadaria no povoado de Santa Luzia, em Barra de Santo Antônio.

“Maceió teve novamente uma semana com redução de mortes, mas, como já estamos na fase azul, com boa parcela das atividades não essenciais funcionando, ainda não é hora de mudar para a fase verde”, ponderou o governador.

Renan Filho disse que não é prudente agir como se a pandemia já tivesse passado. Segundo ele, é preciso avaliar melhor os números da Covid-19 local, nacional e internacionalmente para tomar as decisões. Ele fará um pronunciamento nesta sexta-feira (11), quando apresentará os números da pandemia no estado.

“Eu acredito que não é prudente agir arrojadamente, querer tratar a pandemia como se ela já tivesse ido, porque ela ainda não foi; então vamos manter a capital na fase azul, o interior na fase amarela e aguardar mais alguns dias”, acrescentou.

Fonte: Agência Alagoas