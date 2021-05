Alagoas permite reabertura de cinemas, teatros e museus na fase vermelha

Alagoas mantém o estado na fase vermelha do distanciamento social controlado, mas relaxa as restrições pela quarta vez seguida, autorizando a reabertura de cinemas, teatros e museus, fechados há mais de um ano. O novo decreto começa a valer a partir de 0h de quarta-feira (12).

Veja as principais mudanças:

Cinemas, teatros, museus, circos e parques temáticos estão autorizados a funcionar com 30% de ocupação (a partir de sexta-feira, dia 14)

Shoppings agora podem funcionar até 21h todos os dias, de domingo a domingo

Bares e restaurantes continuam autorizados a receber clientes para consumo no salão, mas agora até as 21h todos os dias, de domingo a domingo

Restrição de circulação foi reduzida, passando a ser de 22h às 5h

Os eventos sociais e esportivos seguem com restrições. Embora a categoria tenha feito seguidos protestos nesta semana pedindo autorização para voltar às atividades, o Estado entendeu que ainda não é possível.

O horário das lojas do Centro está mantido. As galerias de rua seguem o horário dos shoppings.

“Com essas mudanças, o estado praticamente restabelece todo o funcionamento do setor produtivo com algumas restrições ainda no setor de eventos sociais e eventos esportivos e com algumas restrições de horário para o funcionamento de bares e restaurantes. Os outros segmentos estão todos funcionando com público diminuído, com ocupação menor que a capacidade máxima”, afirmou.

Mudanças no protocolo de distanciamento

Em junho de 2020, meses depois de a pandemia fazer as primeiras vítimas no estado, o governo de Alagoas desenvolveu o Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado para estabelecer diretrizes a depender do nível de contágio da doença.

O documento determina o que pode e o que não pode abrir, de acordo com a fase em que o estado estiver classificado — são cinco cores: vermelha (mais rígida), laranja, amarela, azul e verde (mais flexível).

Contudo, várias regras foram flexibilizadas nos últimos meses. Oficialmente, o estado está na fase vermelha, mas há permissões para setores que só seriam autorizados na fase verde, como cinemas e teatros, por exemplo.

“O estado está alterando algumas fases todas as semanas em nossas discussões. O que caracteriza o estado na fase vermelha no momento é o número de mortes elevado e a ocupação do leitos de UTI em 74%. Nós temos puxado alguns segmentos porque há, obviamente, uma ampla curva de aprendizagem no enfrentamento da Covid-19. A gente já percebe que algumas coisas hoje influenciam muito mais do que nós imaginávamos no passado. E por isso a gente está corrigindo o plano”, justificou Renan Filho.

O governador ressaltou que a vacinação tem sido um importante fator na tomada de decisões e que reuniões são feitas antes da elaboração de cada novo decreto para discutir o que pode avançar e o que deve esperar mais. O estado pode avançar de fase já no decreto seguinte.

“Nas outras fases nós podemos também acelerar a evolução da ocupação de determinados estabelecimentos, por exemplo. Hoje mesmo nós discutimos se elevaríamos a ocupação em igrejas e em academias de ginástica de 30% para 50%, mas resolvemos manter em 30% essa semana para manter essa elevação na fase laranja, que pode ocorrer em 7 dias ou 14 dias em breve”, adiantou Renan Filho.

Fonte: G1/AL