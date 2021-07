Alagoas recebe 100.950 doses de vacinas contra Covid-19

Alagoas recebeu nova remessa com 100.950 doses de imunizantes contra a Covid-19. Do total que chegou ao estado na tarde deste sábado (3), 29.300 doses foram da vacina Janssen, 23.400 da Pfizer e 48.250 da AstraZeneca.

As vacinas foram contabilizadas, tiveram a temperatura aferida e estão armazenadas na câmara fria do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), no bairro Farol, em Maceió. Todo o quantitativo foi registro no sistema do Ministério da Saúde (MS).

Os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca estão armazenados na câmara fria em temperatura entre 2° e 8° Celsius. Já as vacinas da Pfizer ficam congeladas em freezers, em uma temperatura entre -25° e -15° Celsius.

Após o PNI/AL definir a quantidade de doses destinadas para cada um dos 102 municípios alagoanos, baseada na estimativa populacional, as Secretarias Municipais de Saúde (SMSs) deverão fazer a retirada dos imunizantes. Os municípios da I Macrorregião de Saúde fazem a retirada na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos de Maceió; enquanto que as cidades da II Macrorregião de Saúde irão retirar os imunobiológicos na unidade de Arapiraca.

As SMSs devem fazer uma requisição para a retirada das doses e dos insumos por meio do Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES). Na Central de Maceió, o agendamento deve ocorrer pelo e-mail: redefrioalagoas@gmail.com e, na Central de Arapiraca, a solicitação deve ser encaminhada para o e-mail: creadiarapiraca@gmail.com.

por João Victor Barroso – Agência Alagoas