Alagoas recebe 104.550 doses de AstraZeneca e CoronaVac

Alagoas recebeu, no fim da tarde desta quinta-feira (13), a 21ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. No total, o Ministério da Saúde (MS) enviou 104.550 doses das vacinas CoronaVac e AstraZeneca. Desse montante, 69.750 doses são da AstraZeneca e 34.800 da CoronaVac, conforme dados computados pelo Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Parte das doses da Coronavac será destinada à aplicação de segundas doses, enquanto que o uso da AstraZeneca será definido em nota técnica do PNI.

Os imunobiológicos foram cadastrados e acondicionados na câmara fria, em uma temperatura entre 2° e 8° Celsius. A partir de agora, o novo quantitativo de vacinas será enviado para as Centrais Estaduais de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, localizadas em Maceió e Arapiraca.

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, destacou que o diálogo com os municípios alagoanos tem sido contínuo, visando completar o ciclo vacinal e aplicar a segunda dose da CoronaVac. “Os municípios alagoanos já apresentaram uma pauta prévia sobre a carência de doses para completar a imunização. Precisamos continuar acelerando a vacinação em nosso estado, sobretudo para garantir a aplicação da segunda dose”, ressaltou o secretário da Saúde.

Logística – Assim que as vacinas chegam ao Estado, o Programa Nacional de Imunizações em Alagoas informa aos municípios sobre os procedimentos que precisam ser tomados. Cada Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deve solicitar as doses e insumos no Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES) e agendar, previamente, a retirada junto à Central Maceió, pelo e-mail redefrioalagoas@gmail.com, ou com a Central de Arapiraca, através do e-mail creadiarapiraca@gmail.com .

Balanço – Alagoas já recebeu um total de 1.168.350 doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuiu 959.427 doses aos municípios alagoanos. Até o momento, mais de 749.461 alagoanos já foram vacinados, sendo 513.718 com a primeira dose e 235.743 com a segunda.

Fonte: Sesau/AL