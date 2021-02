Alagoas recebe mais 34.800 doses de vacina contra Covid

Alagoas recebeu, por volta das 12h20 deste domingo (7), uma nova remessa de vacinas para dar continuidade à imunização da população contra a Covid-19. As 174 caixas com 34.800 doses da vacina Sinovac/Butantan chegaram ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, e foram escoltadas pela Polícia Militar até a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI-AL).

Com as vacinas já em solo alagoano, os técnicos do PNI-AL iniciam um processo de cadastro e armazenamento. Feito este cadastro, os imunizantes são distribuídos para os municípios alagoanos, que têm a responsabilidade de seguir com a vacinação dos grupos prioritários situados nesta primeira fase, conforme consta no Plano Estadual de Vacinação.

Na última sexta-feira, quando houve o anúncio de que Alagoas receberia mais de 34 mil doses da vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde, o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, destacaram o quarto lote de vacinas é um novo reforço no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Seguiremos vacinando os profissionais de saúde, sobretudo os da linha de frente no combate à Covid-19 e continuaremos vacinando os idosos com a chegada das 34 mil doses. Assim que a nova quantidade de vacinas chegar em Alagoas, anunciaremos a nova faixa etária que será vacinada. Tomamos essa decisão de divulgarmos a faixa etária possível para que nós vacinemos a todos”, explicou o governador Renan Filho em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Já o secretário Alexandre Ayres ressaltou que mais imunizantes são a garantia de que uma parcela importante da população está sendo vacinada, no entanto, enquanto as próximas fases são aguardadas, a população precisa continuar se protegendo, usando máscaras, evitando aglomerações e sempre higienizando as mãos com água e sabão, além de usar álcool líquido ou gel 70º.

Fonte: Sesau/AL