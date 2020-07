Alagoas registra 13 mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Alagoas registrou 13 mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, o que fez o número de óbitos subir para 1.540. Nas últimas 24 horas, mais 982 novos casos foram registrados, elevando o total para 58.124 casos confirmados. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta quarta-feira (29).

Os dados mostram que há 828 casos aguardando confirmação para o novo coronavírus por exames laboratoriais e que 50.355 pessoas que foram infectadas estão recuperadas.

Os casos confirmados estão distribuídos pelos 102 municípios de Alagoas. Boca da Mata é a cidade com mais casos por 100 mil habitantes.

Ocupação de leitos

A ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 era de 34% até as 17h desta terça. Dos leitos de UTI, 57% estavam ocupados.

Ocupação de leitos de UTI em Maceió – 55%

Ocupação de leitos de UTI no interior – 59%

O município de Santana de Ipanema registrou 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. São Miguel dos Campos estava com 80% de ocupação de UTI e Arapiraca e Girau do Ponciano, com 70% cada. Palmeira dos Índios estava com 67%, Penedo com 43% e Coruripe com 25% de ocupação de UTI exclusiva para Covid-19.

13 mortes

Dos 13 óbitos, seis vítimas moravam em Maceió e sete, no interior. Uma bebê de um ano que morava em Arapiraca e não tinha comorbidades morreu de Covid-19 no Hospital da Mulher, em Maceió. Um idoso de 95 anos morreu em casa no município de Maceió. Ele também não tinha comorbidades.

Maceió: Homem, 83 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 53 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 95 anos – sem comorbidades – morreu em casa

Maceió: Mulher, 92 anos – câncer na bexiga e hipertensa

Maceió: Mulher, 60 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 48 anos – sem comorbidades

Jequiá da Praia: Mulher, 72 anos – sem comorbidades

São José da Laje: Mulher, 64 anos – hipertensa

Arapiraca: Mulher, 80 anos – sem comorbidades

Arapiraca: menina, 1 ano – sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 88 anos –hipertenso

Joaquim Gomes: Homem, 63 anos – diabetes e doença respiratória

São José da Tapera: Homem, 58 anos – sem comorbidades

