Alagoas registra 14 mortes por Covid em 7 dias; redução de 43% em relação à semana anterior

Alagoas confirmou 14 mortes por Covid-19 na última semana (24 a 30 de outubro). Esse é o menor número de óbitos por semana registrado neste ano. O maior número foi de 164 óbitos em uma semana, no mês de abril. Na primeira semana de 2021, Alagoas registrou 51 mortes por Covid. O levantamento feito pelo g1 nesta segunda-feira (1º) é baseado nos dados do Ministério da Saúde.

Na comparação com a semana anterior (17 a 23 de outubro), que teve 20 óbitos, a diferença foi de -6 mortes por Covid, que corresponde a uma redução de -43% de uma semana para a outra.

Também no período de 24 a 30 de outubro, o estado registrou 423 casos do coronavírus. Em relação à semana anterior, quando foram confirmados 424 novos casos da doença, a redução foi de apenas – 1 caso (- 0,23%), o que indica estabilidade.

Na primeira semana do ano (3 a 9 de janeiro), Alagoas registrou 51 óbitos e 2.748 casos de Covid. O número de casos em uma semana disparou em março, 6.751 casos e 134 óbitos (de 14 a 20 de março). A semana com maior número de óbitos foi registrada no mês de abril, foram 5.336 casos e 164 mortes no período de 11 a 17 de abril.

Semana Epidemiológica 43 (24 a 30/10) de 2021: 423 casos e 14 mortes

Domingo (24/10) – 58 casos e 2 mortes

Segunda-feira (25/10) – 89 casos e 2 mortes

-feira (26/10) – 59 casos e 2 mortes

Quarta-feira (27/10) – 82 casos e 2 mortes

Quinta-feira (28/10) – 41 casos e 2 mortes

Sexta-feira (29/10) – 65 casos e 2 mortes

Sábado (30/10) – 29 casos e 2 mortes

43,73% da população de AL totalmente imunizada

43,73% da população de Alagoas está totalmente imunizada contra a Covid-19 (receberam duas doses ou dose única), segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h de sexta-feira (29).

Segundo o levantamento, 1.413.824 de pessoas em Alagoas estão vacinadas com duas doses, e 57.933 receberam dose única da vacina contra Covid-19.

