Alagoas registra 330 casos de Covid-19 e 16 óbitos em 24 horas

O Boletim Epidemiológico deste sábado (18/07) confirma mais 330 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 49.583 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 4.975 estão em isolamento domiciliar e 170 internados em leitos públicos e privados. Outros 43.055 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 697 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 16 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.381 óbitos por Covid-19.

Mais 16 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Quatro vítimas residiam em Maceió, sendo três homens, de 61, 71 e 75 anos; e uma mulher de 62 anos. O homem 61 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu na Santa Casa Maceió; o homem de 71 anos também não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Unimed; o homem de 75 anos tinha imunossupressão e faleceu no Hospital Universitário; e a mulher de 62 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher.

A Covid-19 vitimou mais 12 pessoas que moravam no interior do Estado, sendo sete homens e cinco mulheres. O homem de 65 anos, de São Miguel dos Campos, era hipertenso e faleceu no Hospital Arthur Ramos; o homem de 62 anos, de Estrela de Alagoas, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Helvio Auto; o homem de 101 anos, de Teotônio Vilela, não tinha registro de comorbidades e faleceu na Santa Casa São Miguel dos Campos; o homem de 49 anos, de Cajueiro, tinha doença cardiovascular e faleceu no Hospital Sanatório; o homem de 72 anos, de Penedo, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital do Coração; o homem de 55 anos, de Murici, não tinha registro de comorbidades e faleceu na Santa Casa Maceió; e o homem de 88 anos, de Craíbas, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Djacy Barbosa.

Em relação aos óbitos do sexo feminino, a mulher de 89 anos, de Arapiraca, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Regional; a vítima de 75 anos, de Paripueira, tinha doença respiratória crônica e faleceu na UPA Jacintinho; a mulher de 54 anos, de Murici, era diabética a faleceu no Hospital Veredas; a vítima de 35 anos, de Messias, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Veredas; e a mulher de 68 anos, de Ibateguara, era diabética e faleceu no HGE.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.312 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 502 estavam ocupados até as 11h de sábado (18/07), o que corresponde a 38% do total. Atualmente, 163 pacientes estão em leitos de UTI, 11 em leitos intermediários e 328 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/

Fonte: Sesau/AL