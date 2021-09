Alagoas registra 42 novos casos de Covid e 4 mortes

Alagoas registrou 42 novos casos de Covid-19 em todo estado. Os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste domingo (19), confirmam ainda 4 mortes provocadas pela doença. O total de óbitos subiu para 6.169 em todo estado.

Os casos confirmados do coronavírus em Alagoas somam 237.663 até o momento, dos quais 437 estão em isolamento domiciliar.

Outros 230.815 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

A Sesau informou ainda que 5.537 casos seguem em investigação epidemiológica, ou seja, são pessoas que aguardam o resultado dos exames.

Dos 538 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 100 estavam ocupados até às 16 h do sábado (18), o que corresponde a 19% do total.

A taxa de ocupação nas UTIs do estado é de 28%. Em Maceió, o índice é de 36%.

Mais quatro mortes por Covid em Alagoas

Maceió: Homem, 56 anos – tinha sarcoidose

Maceió: Homem, 56 anos – hipertenso, diabético

Maceió: Mulher, 58 anos – doença cardíaca crônica

Arapiraca: Mulher, 60 anos – doença hepática crônica, doença neurológica crônica

Fonte: G1/AL