Alagoas registra 435 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Alagoas registrou 435 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste domingo (13). Com isso, o estado chega a marca de 98.612 casos do novo coronavírus. Quatro mortes em decorrência da doença foram registradas e agora o total de óbitos é de 2.376.

A taxa de ocupação dos leitos destinados para tratamento da doença é de 40%, um pouco menor que a taxa registrada do último sábado (12), onde 44% dos leitos estavam ocupados.

Segundo o boletim, 1.766 pessoas estão em isolamento domiciliar. Outros 94.234 estão curadas da doença. Há ainda 8.163 casos em investigação laboratorial.

Mais quatro mortes em Alagoas por Covid-19

Maceió: Mulher, 71 anos – diabética

Arapiraca: Homem, 56 anos – sem comorbidades

Delmiro Gouveia: Homem, 56 anos – era obeso e tinha doença hepática crônica

Lagoa da Canoa: Mulher, 50 anos- hipertensa

Fonte: G1/AL