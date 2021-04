Alagoas registra 808 casos e 23 mortes por Covid-19

Alagoas registrou 808 casos e 23 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta terça-feira (6).

Com essa atualização, o estado passou a ter 157.330 casos confirmados e 3.688 óbitos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O total de pessoas recuperadas da doença subiu para 149.548. Outros 3.312 pacientes estão em tratamento em isolamento domiciliar.

O número acumulado de casos suspeitos é 8.978.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 87%. Na capital, a ocupação de UTI é de 88%.

Os óbitos registrados em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números dos boletins epidemiológicos costumam ser menores aos fins de semana e às segundas-feiras por causa do atraso na notificação nessas datas.

Mais 23 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 28 anos – hipertenso, depressivo e tinha síndrome do pânico

Maceió: Homem, 39 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 59 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 61 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 64 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 68 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 70 anos –hipertenso e diabético

Maceió: Homem, 85 anos – hipertenso e tinha câncer de próstata

Maceió: Mulher, 60 anos – hipertensa e cardiopata

Maceió: Mulher, 63 anos – hipertensa e cardiopata

Maceió: Mulher, 73 anos – diabetes, hipertensão e doença respiratória crônica

Maceió: Mulher, 73 anos – doença cardiovascular

Maceió: Mulher, 85 anos – hipertensa

Maceió: Mulher, 91 anos – hipertensa e diabética

Santana do Ipanema: Homem, 47 anos – sem comorbidades

São Miguel dos Campos: Homem, 50 anos – hipertenso – morreu em casa

Arapiraca: Homem, 56 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 61 anos – obeso

São Miguel dos Campos: Mulher, 44 anos – diabetes

Arapiraca: Mulher, 54 anos – sem comorbidades

Marechal Deodoro: Mulher, 60 anos – hipertensão e diabetes

Matriz do Camaragibe: Mulher, 63 anos – diabetes e hipertensão

Campo Alegre: Mulher, 89 anos – sem comorbidades

Fonte: G1/AL