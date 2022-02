Alagoas registra mais 10 mortes por Covid e 1.039 novos casos confirmados

Alagoas registrou 1.039 novos casos conhecidos de Covid registrados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta sexta-feira (11). Desde o início da pandemia, 276.152 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no estado.

O boletim também mostra o registro de mais dez pessoas que morreram por causa da doença. Quatro moravam em Maceió e as outras seis em cidades do interior do estado. Com isso, Alagoas tem 6.509 óbitos por Covid-19.

Do total de casos conhecidos, 4.336 pacientes estão em isolamento domiciliar, se recuperando da doença em casa. Outros 264.719 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Há 7.768 casos em investigação epidemiológica, ou seja, aquelas pessoas que fizeram exames e aguardam pelo resultado dos testes.

Mais 10 mortes em Alagoas por causa da Covid

Maceió: homem, 41 anos – sem comorbidades

Maceió: homem, 49 anos – sem comorbidades

Maceió: homem, 82 anos – tinha doença cardiovascular

Maceió: mulher, 92 anos – tinha hipertensão arterial, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), neuralgia do trigêmeo

Craíbas: homem, 62 anos – sem comorbidades

Penedo: homem, 82 anos – diabético

Limoeiro de Anadia: homem, 92 anos – sem comorbidades

Santana do Ipanema: mulher, 60 anos – tinha febre reumática, diabetes, doença cardiovascular

Boca da Mata: mulher, 69 anos – hipertensa

União dos Palmares: mulher, 78 anos – tinha doença renal crônica, diabetes, doença cardiovascular, doença hematológica

Ocupação de leitos de Covid e influenza

Até as 16h, 292 dos 530 leitos exclusivos para Covid e influenza estavam ocupados no estado, o que corresponde a taxa de ocupação de 55%.

Considerando apenas os leitos de UTI, o estado tem 67% de ocupação. A taxa de Maceió é de 78%. E no interior, o percentual de UTIs ocupadas chegou a 51%.

Fonte: G1/AL