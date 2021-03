Alagoas registra mais 13 mortes por Covid-19; 8 vítimas eram do interior

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta quinta-feira (4) mostra que Alagoas registrou 576 novos casos e mais 13 mortes por Covid-19.

Das 13 vítimas, oito moravam no interior e cinco viviam em Maceió. Seis delas não tinham doenças preexistentes.

O estado confirmou 133.796 casos e 3.047 óbitos por Covid-19 desde o começo da pandemia.

Do total de infectados pelo novo coronavírus, 127.022 se recuperaram e 3.106 estão em tratamento em isolamento domiciliar.

O número acumulado de casos suspeitos chegou a 11.999.

Os óbitos registrados em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números dos boletins epidemiológicos costumam ser menores aos fins de semana e às segundas-feiras por causa do atraso na notificação nessas datas.

Mais 13 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 37 anos – obeso

Maceió: Homem, 69 anos – hipertenso

Maceió: Homem, 86 anos – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Maceió: Mulher, 67 anos – hipertensa

Maceió: Mulher, 83 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 36 anos – sem comorbidades

São Miguel dos Campos: Homem, 55 anos – sem comorbidades

Santana do Ipanema: Homem, 65 anos – sem comorbidades

Palmeira dos Índios: Homem, 67 anos – sem comorbidades

Traipu: Homem, 84 anos – hipertenso e diabético

Arapiraca: Mulher, 34 anos – sem comorbidades

Lagoa da Canoa: Mulher, 63 anos – diabetes

Pão de Açúcar: Mulher, 81 anos – obesa

Fonte: G1/AL