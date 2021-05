Alagoas registra mais 16 mortes e 536 novos casos de Covid-19

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta sexta-feira (14/05), confirma mais 536 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 182.969 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 3.163 estão em isolamento domiciliar. Outros 174.619 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 12.985 casos em investigação laboratorial. Foram registradas 16 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 4.462 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 4.462 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 4.454 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 2.470 eram do sexo masculino e 1.984 do sexo feminino. Eram 2.047 pessoas que residiam em Maceió e as outras 2.407 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Para ter acesso ao boletim epidemiológico, baste clicar neste link e baixar os dados da Covid-19.

Óbitos – No boletim desta sexta-feira (14/05), mais 16 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus, sendo quatro vítimas da capital alagoana e 12 do interior do Estado. As vítimas de Maceió eram três homens de 49, 73 e 79 anos, além de uma mulher de 72 anos. O homem de 49 anos tinha fibromialgia, hipotiroidismo, depressão e morreu no Hospital Arthur Ramos, em Maceió; o homem de 73 anos era hipertenso, diabético, ex-tabagista e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; o homem de 79 anos era hipertenso, diabético e morreu no Hospital Medradius, em Maceió; e a mulher de 72 anos tinha hipertensão, diabetes, distrofia simpático-reflexa e morreu no Hospital Veredas, em Maceió.

Em relação às 12 vítimas que residiam no interior do Estado, eram três homens, sendo um de 53 e dois de 72 anos, além de nove mulheres de 32, 42, 47, 49, 55, 63, 68, 76 e 92 anos. O homem de 53 anos, morava em Belo Monte, era hipertenso e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (AHE), em Arapiraca; o primeiro homem de 72 anos, morava em Messias, era diabético e morreu no Hospital Veredas, em Maceió; o segundo homem de 72 anos, residia em Arapiraca, tinha câncer e morreu no Hospital Chama, em Arapiraca; a mulher de 32 anos, morava em Porto Calvo, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), em Maceió; a mulher de 42 anos, morava em Delmiro Gouveia, não tinha comorbidades e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (AHE), em Arapiraca; a mulher de 47 anos, residia em Flexeiras, era imunossuprimida e morreu no Hospital Municipal de Flexeiras; a mulher de 49 anos, morava em Paripueira, era hipertensa, obesa e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 55 anos, morava em Palmeira dos Índios, era hipertensa, tinha doença renal crônica e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió; a mulher de 63 anos, morava também em Palmeira dos Índios, tinha doença cardiovascular crônica e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (AHE), em Arapiraca; a mulher de 68 anos, morava em Arapiraca, tinha doença cardiovascular crônica e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (AHE), em Arapiraca; a mulher de 76 anos, morava em São José da Tapera, era hipertensa, diabética e morreu no Hospital Veredas, em Maceió; e a mulher de 92 anos, morava em Rio Largo, era hipertensa e morreu no Hospital da Mulher (HM), em Maceió.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.416 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 713 estavam ocupados até às 16 horas da quinta-feira (13/05), o que corresponde a 50% do total. Atualmente, 313 pacientes estão em leitos de UTI, 16 ocupando leitos intermediários e 385 em leitos de enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/

Fonte: Sesau/AL