Alagoas registra mais 16 mortes por Covid-19 em 24 horas

Alagoas registrou 16 mortes e 580 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 3.134 óbitos e 137.339 casos desde o começo da pandemia. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta quarta-feira (10).

82% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 estão ocupados. A taxa de ocupação total, considerando também os leitos clínicos, atingiu 69%, segundo atualização feita na terça (9).

No estado, há 13.811 casos em investigação laboratorial, à espera do resultado do exame. Do total de casos confirmados, 130.157 pessoas finalizaram período de isolamento e se recuperaram.

Das 16 vítimas da doença confirmadas nesta quarta, 11 eram do interior e cinco de Maceió. Desde o começo da pandemia, a capital alagoana concentra o total de 53.514 casos e 1.402 óbitos.

Entre os casos positivos para a doença, 3.379 pessoas ainda estão em isolamento domiciliar.

