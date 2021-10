Alagoas registra mais 66 casos confirmados e dois óbitos por Covid-19

Alagoas registrou mais 66 casos confirmados e dois óbitos por Covid-19, segundo dados divulgados neste sábado (23), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Ao todo, o estado soma 239.639 pessoas infectadas e 6.276 mortes em decorrência de complicações do vírus.

Do total de casos ativos, 451 pacientes estão em isolamento domiciliar. Outros 232.684 já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Ainda há 4.622 casos em investigação epidemiológica.

Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, oito eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 6.268 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.470 eram do sexo masculino e 2.798 do sexo feminino. Eram 2.747 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.521 moravam no interior, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Os óbitos confirmados nas últimas 24 horas eram da capital alagoana e do interior. A vítima de Maceió era uma mulher de 32 anos, que tinha hipertensão, diabetes e morreu no Hospital Maceió, em Maceió. A vítima do interior era uma mulher de 85 anos. Ela residia em Arapiraca, tinha doença cardiovascular crônica, hipertensão e morreu no Hospital Regional, em Arapiraca.

Dos 410 leitos criados para atender pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 80 estavam ocupados até as 16 horas da sexta-feira (22), o que corresponde a 20% do total. Atualmente, 49 pacientes estão em leitos de UTI, nenhum paciente está ocupando os leitos Intermediários e 31 estão nos leitos de Enfermaria.

*com informações da assessoria