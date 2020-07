Alagoas registra mais de 36 mil casos confirmados de Covid-19 e 1.072 mortes

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (1) mostra 857 novos casos da Covid-19 em Alagoas. Com isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirma 36.819 casos do novo coronavírus em todo estado. A atualização dos números mostra ainda o registro de mais 20 mortes pela doença nas últimas 24h.

Com isso, o número de mortes subiu para 1.072. Sete vítimas moravam em Maceió e outras treze no interior do estado. As pessoas que morreram tinham idade entre 33 e 96 anos.

O boletim mostra ainda que 7.285 pessoas estão em isolamento domiciliar e 224 internados em leitos públicos e privados. Há 2.156 casos em investigação laboratorial e 28.236 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

O número de leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus é de 1.238. Desses, 653 estavam ocupados até as 17h desta quarta (1), o que corresponde a 53% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 79% até a última atualização. Em todo estado 75.274 foram testadas para a doença.

