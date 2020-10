Alagoas registra menor incidência de novos casos da Covid do Brasil

Alagoas volta a apresentar indícios de controle da transmissão do novo coronavírus, segundo o último levantamento do Observatório de Políticas Para o Enfrentamento da Covid, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). O relatório da 41ª Semana Epidemiológica (SE) mostra que, após uma sequência de aumentos de novos casos, o estado registrou uma queda neste indicador, tendo contabilizado 862 novos casos, a menor do Brasil proporcionalmente.

De acordo com o coordenador do Observatório, o pesquisador Gabriel Bádue, o número corresponde a uma incidência de 25,8 casos para cada 100 mil habitantes, a menor entretodos os estados brasileiros no referido período. “O destaque neste último relatório é a diminuição expressiva do número de novos casos no estado, em particular em Maceió”, frisou.

O pesquisador alerta, no entanto, para um possível problema na política de testagem. “O número de casos despencou semana passada e estamos tentando entender isso. Uma limitação continua sendo a testagem que vem diminuindo, enquanto o número de casos suspeitos aumentou”, destacou, citando relatório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) que trouxe, no último dia 11, 2.832 casos suspeitos do novo coronavírus.

Conforme o Observatório, neste último levantamento, Alagoas apresentou expressiva queda no número de novos casos (52%) e um leve aumento de óbitos (5%).

“Apesar da expressiva queda no número de casos, a interrupção nas duas últimas semanas da longa sequência de queda no número de óbitos faz com que o estado não atinja todos os critérios indicados pelo Subcomitê de Epidemiologia do C4NE quanto as evidências de controle na transmissão, que sugere um período mínimo de quatorze dias para essa análise”, trouxe o documento.

Fonte: TNH1