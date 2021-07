Alagoas registra menor ocupação de leitos de UTI Covid-19 dos últimos 5 meses

Com taxa de 57%, a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 é a menor dos últimos cinco meses em Alagoas, segundo dados da Central de Regulação de Leitos de Alagoas. Desde fevereiro, a taxa de ocupação em vagas de UTI vinha acima dos 60%.

Para Alexandre Ayres, secretário de Estado da Saúde, essa é mais uma vitória alcançada pelos profissionais que, desde o ano passado, estão diariamente no enfrentamento à pandemia da Covid-19. “A nossa alegria é imensa. Desde fevereiro que a ocupação de leitos em UTI não apresentava um percentual abaixo dos 60%. Isso é fruto de muito trabalho, aceleração da vacina e respeito à ciência. Nossa missão continua sendo salvar vidas!”, ressaltou o titular da saúde estadual.

Ampliação de leitos – Antes da pandemia assolar o mundo, Alagoas possuía 186 leitos de UTI para o tratamento de toda as enfermidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). No decorrer desses 18 meses de pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) abriu 400 leitos de UTI exclusivos para os pacientes diagnosticados com um quadro mais grave da Covid-19.

Essas vagas em UTI SUS estão distribuídas estrategicamente em 20 unidades hospitalares e em 10 cidades alagoanas. Além de Maceió, há vagas exclusivas de UTI em Arapiraca, Porto Calvo, Delmiro Gouveia, Penedo, União dos Palmares, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e Coruripe.

Taxa de ocupação – De acordo com o boletim divulgado pela Sesau, nessa terça feira (13), 229 pacientes receberam o tratamento em leitos de UTI. No total, entre leitos de UTI, Clínicos e Intermediários, o Estado possui 1.488 vagas exclusivas para o tratamento de pessoas acometidas pelo novo coronavírus, com 505 preenchidos, o que representa uma taxa de ocupação geral de 34% dos leitos exclusivos para Covid-19 em Alagoas.

Fonte: Sesau/AL