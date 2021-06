Alagoas registra queda no número de homicídios pelo quarto mês consecutivo

O forte trabalho de combate ao crime em Alagoas vem fazendo com que a violência tenha reduções significativas. Dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal, da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP), apontam que Alagoas encerrou o mês de maio com queda no número de homicídios.

De acordo com o Neac, o mês de maio teve um total de 88 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), enquanto o mesmo período do ano passado registrou 110 crimes, o que representa uma redução de 20%.

Segundo os registros estatísticos, o total mensal é um dos mais baixos registrados de toda a série histórica e também o quarto mês consecutivo com redução. Os meses de fevereiro, março e abril também tiveram reduções acima de 23% em comparação ao ano passado.

No acumulado de janeiro a maio a redução é de 19,9%, de acordo com as informações estatísticas do Neac. Os cinco meses de 2021 totalizam 488 homicídios, enquanto o mesmo período do ano passado registrou 605 mortes.

Em Maceió a redução foi de 24,1% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em maio foram registradas 22 mortes e em 2020 o mesmo período teve um total de 29 crimes. A capital também conquistou a marca de quatro meses consecutivos de redução dos índices de homicídios.

Arapiraca também registrou queda de 44,4% nos homicídios, com um registro de cinco casos. Maio do ano passado teve nove mortes violentas.

O secretário da Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça, avalia como positivo o resultado, destacando a importância do trabalho integrado entre as polícias, as operações e outras estratégias operacionais que vêm sendo empregadas. Ele também destacou que a semana entre 19 a 25 de maio não registrou nenhum homicídio em Maceió, o que reforça a importância do incansável trabalho realizado para a preservação de vidas.

“Estou muito feliz. Mais uma vez repetindo o que ocorreu em fevereiro, março e abril, nós batemos recorde de redução de homicídios na série histórica. Alcançamos em Alagoas e Maceió reduções superiores a 20%, o que é muito significativo. Quero dar os parabéns a todos os guerreiros e guerreiras da Segurança Pública que tanto têm feito para transformar Alagoas cada dia mais em um estado que traz segurança e paz aos alagoanos”, destacou o secretário Alfredo Gaspar.

Fonte: Agência Alagoas