Alagoas registra uma morte por Covid e 20 novos casos da doença

Um homem de 68 anos que morava em Maceió, foi a única vítima do coronavírus com registro nas últimas 24h em Alagoas. Com isso, o total de mortes por Covid no estado é 6.370. A informação é Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste domingo (12).

Foram confirmados mais 20 novos casos da doença em todo estado.

Desde o começo da pandemia, Alagoas confirmou 241.820 casos de Covid. Desse total, 235.174 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Além dos casos recuperados, há 77 pessoas infectadas pelo coronavírus que ainda estão em tratamento, mas como não precisaram ser internadas, estão em isolamento domiciliar.

Há também 2.544 casos suspeitos de Covid-19, à espera de resultados de exames.

Dos 249 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 53 estavam ocupados até às 16h do sábado (11). A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 25% em todo estado e 33% em Maceió.

Fonte: G1/AL