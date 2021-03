Alagoas regride Sertão e Agreste para fase vermelha e demais regiões para fase laranja do distanciamento social

Para tentar diminuir o avanço do coronavírus, o governador Renan Filho (MDB) anunciou neste domingo (7) que Alagoas regrediu as regiões do Sertão e Agreste para a fase vermelha, a mais restritiva. Já as outras regiões, voltam para a fase laranja do distanciamento social. A medida ocorre três dias após o governo de Alagoas decidir regredir todos os municípios para a fase amarela.

A medida começa a valer à 0h de segunda (8) e vai até meia-noite do dia 15.

As fases de distanciamento no estado são classificadas em cinco etapas, nas cores vermelha, laranja, amarela, azul e verde (veja ao final do texto os setores incluídos em cada fase).

“Nós abrimos mais leitos, mas mesmo assim, estamos com uma crescente de casos e mortes e de internações por Covid-19. Por isso, decidimos colocar Agreste e Sertão na fase vermelha do distanciamento. Nessas regiões, essa segunda onda teve mais mortes que na primeira. A única saída é a vacina. É vacinar o grupos de risco para acabar com essa crise sanitária e econômica”, disse Renan Filho.

Para retroceder de fase, o governo levou em conta a piora de indicadores da pandemia no estado, como o aumento na taxa de ocupação de leitos e da média de mortes nas últimas semanas. Alagoas ultrapassou neste domingo, a marca de semana a marca de 3.087 mil mortes por Covid-19.

Agreste e Sertão- fase vermelha

* bares e restaurantes: fechados a partir de meia noite deste domingo (7), só podem funcionar em forma de delivery

* academias: fechadas

* comércio não essencial: fecham aos finais de semana

Maceió, Zona da Mata, Litoral e região metropolitana – fase laranja

* bares e restaurantes: 6h até 20h segunda a sexta. Fechar sábado e domingo.

* igrejas e academias: 30% da capacidade

* marinas e clubes náuticos: fecham nos finais de semana

As permissões para reabertura em cada fase

FASE VERMELHA – Permitido o funcionamento apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde, higiene, limpeza e alimentação.

FASE LARANJA – Aplicação das medidas sanitárias gerais e aplicação das medidas específicas para cada setor autorizado:

* todos os setores autorizados na Fase Vermelha;

* lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

* salões de beleza e barbearias;

* templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 30% (trinta por cento de sua capacidade).

Fonte: G1/AL