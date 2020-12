Alagoas retoma aulas presenciais nas redes pública e privada no dia 21 de janeiro

O governador de Alagoas disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira (21) que o estado está preparado para enfrentar os casos de Covid-19 e, se for necessário, pode endurecer os decretos de emergência para aglomerações e festas de fim ano. Entretanto, apesar de o estado apresentar aumento do número de casos e mortes causadas pela doença, Renan Filho (MDB) anunciou que as aulas presenciais das redes pública e privada retornam no dia 21 de janeiro de 2021.

Suspensas em março por causa da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais estão autorizadas apenas para adultos desde outubro. O governador não informou se haverá restrição de turma e idade para essa nova etapa prevista para janeiro, disse apenas que, inicialmente, será autorizado o retorno para 50% da rede particular e 30% da rede pública.

Os detalhes devem constar em um novo decreto a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), também sem data definida.

“Nós estamos nos reunindo com nossa equipe e fazendo todos os ajustes necessários. Independe das questões de Covid-19, se for necessário vamos intensificar as medidas do governo, ampliar os leitos. Mas a partir do ano que vem, no dia 21 de janeiro, vamos retomar a educação em Alagoas com no mínimo 50% na rede privada e 30% na rede pública. Não dá mais para levarmos adiante a educação paralisada. Eu estou finalizando um novo decreto, que está sendo muito bem pensado, inclusive com situações de outros estados para retomarmos as aulas”, disse o governador.

“Nós estamos fazendo um protocolo com toda segurança. Não dá mais para as aulas ficarem suspensas. Vou me reunir com os prefeitos, mas caso o prefeito de alguma cidade entenda que não se deve abrir, então ele pode decidir por isso”, ponderou Renan Filho.

Para o cumprimento do calendário escolar de 2020, as escolas precisam se adequar e montar um calendário especial para a conclusão. Os objetivos de aprendizagem não alcançados em 2020 deverão ser concluídos em 2021.

Sobre os casos de Covid-19 em Alagoas, o governado fez um balanço positivo e disse que o estado tem todo o preparo para enfrentar a doença.

“Vieram me questionar que a gripe espanhola matou muito mais gente. Mas é claro, era outra realidade e o sistema não estava preparado. Nós estamos equipados para enfrentar a pandemia. Temos dois hospitais específicos. Já pensou se só tivéssemos o HGE, como não seria? Sobre as festa de fim de ano, se for necessário, nós podemos endurecer, sim, os decretos para evitar a disseminação desse vírus. Nós podemos involuir ou criar um novo decreto com novas exigências”, disse o governador.

Auxílio a famílias com baixa renda

O governo de Alagoas anunciou que vai assinar um termo para estabelecer um auxílio financeiro de R$ 100 para as famílias alagoanas de baixa renda. Será um benefício independente do Bolsa Família, que deve movimentar, ao todo, R$ 200 milhões.

“Essa verba é destinada às pessoas inseridas no CadÚnico. As famílias com crianças de até 5 anos de idade receberão um auxílio de R$ 100. Isso será mais uma ajuda para essas famílias para que possam cuidar mais das crianças nessa primeira infância”, disse.

Início das obras do aeroporto de Maragogi

O governador anunciou ainda que as obras do aeroporto de Maragogi começam em janeiro. “Já está tudo pronto e as obras do aeroporto de Maragogi começam já no dia 5 de janeiro. Já está tudo certo, as licitações e todos os trâmites estão tudo certo. Já as obras do aeroporto de Arapiraca, nós aguardamos ainda a provação da ANAC [Agência Nacional de Aviação] para dar sequência nas licitações”, disse.

Leilão da Casal para Arapiraca

Durante o balanço apresentado, o governador disse ainda que o leilão dos serviços da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) em Arapiraca deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

“O serviço de entrega de água em Arapiraca está muito ruim. Por isso, o leilão da Casal deve ocorrer no primeiro semestre e vai ganhar quem oferecer menor tarifa ao consumidor. É preciso ter investimentos para que haja uma boa qualidade no serviço”, disse Renan Filho.

Fonte: G1/AL