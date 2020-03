Alagoas segue com 17 casos confirmados para Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta segunda-feira (30/03), que Alagoas permanece com 17 casos confirmados da Covid-19. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 24, emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Conforme o Boletim Epidemiológico, dos casos confirmados em Alagoas, 13 residem no Estado, sendo 12 em Maceió, e um em Porto Real do Colégio. Os outros quatro casos confirmados, dois moram no Rio de Janeiro e dois em Brasília.

Com relação aos casos descartados por meio de exames laboratoriais, o Boletim Epidemiológico do Cievs informa que são 283. Quanto aos casos em investigação para a Covid-19, Alagoas tem 289.

Fonte: Sesau/AL