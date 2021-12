Alagoas segue sem mortes por Covid e registra 10 novos casos da doença

Pelo quarto dia consecutivo, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), publicado nesta quinta-feira (30), não registou mortes por Covid. A atualização das últimas 24 horas confirmou 10 novos casos da doença.

É a 14ª vez que o boletim diário não aponta mortes por Covid em Alagoas. Desde o começo da pandemia, o estado contabiliza 242.040 casos confirmados e mantém o total de 6.383 óbitos.

Do total de casos confirmados do novo coronavírus até o momento, 63 estão em isolamento domiciliar. Outros 235.400 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Há 1.949 casos em investigação epidemiológica, ou seja, pessoas que aguardam a confirmação de exames.

Dos 225 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 62 estavam ocupados até as 16h da quarta-feira (29), o que corresponde a 28% do total.

Atualmente, 29 pacientes estão em leitos de UTI, nenhum paciente está ocupando o leito Intermediário e 33 estão nos leitos de Enfermaria.

Em Maceió, o percentual de ocupação dos leitos de UTI é 66%.

