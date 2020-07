Alagoas tem 1.314 mortes pelo novo coronavírus e 47.005 casos confirmados

Alagoas confirmou nesta terça-feira (14) mais 709 casos e 17 mortes causadas pelo novo coronavírus. Com isso, o total de casos chegou a 47.005 e o de óbitos, a 1.314. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Desde o início da pandemia, 39.929 pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. Outras 1.476 são consideradas casos suspeitos, e aguardam resultado dos testes laboratoriais.

Entre os casos confirmados, 5.612 estão em isolamento domiciliar e 148 estão internados em leitos públicos e privados.

Até as 10h desta terça, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou confirmação do vírus estava em 64%, mesmo índice do dia anterior. Considerando os leitos intermediários e clínicos, a taxa de ocupação caiu para 39%.

Mais 17 mortes por Covid-19 em Alagoas

Maceió: Homem, 59 anos,sem comorbidades

Maceió: Homem, 76 anos, cardiopata

Maceió: Homem, 59 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 51 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 78 anos, sem comorbidades

Anadia: Mulher, 58 anos, cardiopata

Branquinha: Homem, 76 anos, sem comorbidades

Girau do Ponciano: Homem, 73 anos, diabético

Inhapi: Mulher, 79 anos, sem comorbidades

Junqueiro: Homem, 68 anos, sem comorbidades

Limoeiro de Anadia: Mulher, 81 anos, doença renal crônica

Marechal Deodoro: Mulher, 49 anos, sem comorbidades

Maribondo: Homem, 58 anos, sem comorbidades

Rio Largo: Homem, 58 anos, diabético

Santana do Ipanema: Mulher, 52 anos, hipertensa

Santana do Mundaú: Homem, 40 anos, diabético

São Miguel dos Campos: Mulher, 70 anos, sem comorbidades

