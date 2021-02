Alagoas tem 122.999 casos da Covid-19 e 2.848 óbitos

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta sexta-feira (12/02), confirma mais 508 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 122.999 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 2.353 estão em isolamento domiciliar. Outros 117.403 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 7.981 casos em investigação laboratorial. Foram registradas nove mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 2.848 óbitos por Covid-19.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 763 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 390 estavam ocupados até às 17h da quinta-feira (11/02), o que corresponde a 51% do total. Atualmente, 146 pacientes estão em leitos de UTI, 07 ocupando leitos intermediários e 237 em leitos de enfermaria.

Fonte: Agência Alagoas