Alagoas tem 132 casos confirmados da Covid19 e 10 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, neste sábado (18/4), que Alagoas tem 132 casos confirmados da Covid-19 e 10 óbitos. Os dados constam no Boletim Epidemiológico 43, que aponta, também, a ocorrência de 294 casos em investigação e 878 descartados.

Dos 132 casos confirmados, 124 são de residentes em Alagoas, sendo 107 em Maceió e 17 no interior, uma vez que Porto Real do Colégio, Palmeira dos Índios, Satuba, Boca da Mata, União dos Palmares, Arapiraca, São Miguel dos Milagres e Viçosa têm um caso cada um, seguidos por Marechal Deodoro que tem cinco e Rio Largo que aparece com quatro. As outras oito pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas, residem em Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), em Brasília (2), São Paulo (3).

Fim do isolamento social – Dos 132 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, o Boletim Epidemiológico 43 aponta que 27 já finalizaram o isolamento domiciliar, não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, estão curados.

Óbitos – Quanto aos óbitos confirmados em Alagoas, sete são do sexo masculino e três do feminino, onde seis vítimas residiam em Maceió e as outras quatro em Marechal Deodoro, São Paulo, São Miguel dos Milagres e Recife, respectivamente, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

O primeiro óbito por Covid-19 em Alagoas foi o de um aposentado de 64 anos, confirmado no dia 31/03. A segunda morte em Alagoas por Covid-19 foi a de um aposentado de 78 anos, e a confirmação ocorreu no dia 03/04. A terceira morte ocorreu no último dia 8/4, tendo como vítima uma aposentada de 77 anos.

Já o quarto óbito, de um idoso de 79 anos, ocorreu no último dia 12/4. A quinta morte pelo novo Coronavírus foi a de um homem de 48 anos, ocorrida na terça-feira (14/4). Nesta sexta-feira (17/4), o Cievs confirmou mais duas mortes, cujas vítimas, um homem e uma mulher, de 46 e 73 anos respectivamente, residiam também na capital alagoana.

A oitava, nona e décima mortes por Covid-19 foram confirmadas neste sábado (18/04), após a realização de exames feitos no Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL). Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico 43, as vítimas foram três mulheres de 78, 56 e 73 anos, e residiam em Recife, São Miguel dos Milagres e Maceió.

