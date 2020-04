Alagoas tem 18 casos confirmados, 344 suspeitos e um óbito por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que nesta quarta-feira (01), Alagoas tem 18 casos confirmados da Covid-19, 344 casos suspeitos, 302 descartados por critério laboratorial e um óbito.

Os dados são do Informe Epidemiológico, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que aponta ainda que 17 casos confirmados são de Maceió e um de Porto Real do Colégio.

A Sesau esclarece que o paciente de um hospital particular da capital que veio a óbito estava internado como caso suspeito de coronavírus e seu exame, feito no dia 26 de março, teve resultado laboratorial não detectável para o SARS-nCoV.

A secretaria reforça a necessidade do isolamento social, conforme diretriz do Ministério da Saúde e orienta as pessoas que busquem atendimento em unidade básica, UPA ou pronto atendimento mais próximo da residência, caso apresentem sinais e sintomas característicos da doença.

Fonte: Agência Alagoas