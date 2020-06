Alagoas tem 33.521 casos da Covid-19 e 993 óbitos

O Boletim Epidemiológico deste sábado (27/06) confirma mais 657 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 33.521 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 7.492 estão em isolamento domiciliar e 238 internados em leitos públicos e privados. Outros 24.796 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 3.829 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 18 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 993 óbitos por Covid-19.

Mais 18 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Nove vítimas eram residentes em Maceió, sendo cinco mulheres, com idades de 56, 92, 44, 57 e 71 anos; e quatro homens de 71, 83, 74 e 70 anos. A mulher de 56 anos era diabética e faleceu no HGE; a vítima de 92 anos era hipertensa e faleceu no Hospital Arthur Ramos; a mulher de 44 anos era diabética e faleceu no Hospital Maceió; a vítima de 57 anos era hipertensa e diabética e faleceu no Hospital Maceió; a mulher de 71 anos era diabética e faleceu no Hospital da Mulher.

Em relação aos óbitos do sexo masculino, o homem de 71 anos tinha doença cardiovascular e faleceu no Hospital Unimed; o homem de 83 anos era hipertenso e faleceu no HGE; o homem de 74 anos era diabético e faleceu no Hospital da Mulher; e o homem de 70 era diabético e hipertenso e faleceu na Santa Casa de Maceió.

A Covid-19 vitimou mais nove pessoas que moravam no interior do Estado, sendo cinco mulheres e quatro homens. A mulher de 75 anos morava em Santana do Mundaú, era diabética e hipertensa e faleceu no Hospital São Vicente de Paulo; a vítima de 62 anos morava em Rio Largo, tinha hipertensão e faleceu na UPA Tabuleiro; a mulher de 28 anos, de Palmeira dos Índios, tinha leucemia e faleceu no Hospital Universitário; a mulher de 88 anos, de Matriz do Camaragibe, era diabética e faleceu no Hospital da Mulher; e a vítima de 77 anos, de Maribondo, era hipertensa e faleceu no Hospital Maceió.

O homem de 67 anos era residente em Ibateguara, tinha diabetes e faleceu no Hospital da Mulher; o homem de 70 anos, de Matriz do Camaragibe, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Metropolitano; o homem de 45 anos era diabético, residia em Atalaia, e faleceu no Hospital Universitário; e o homem de 55 anos, de Rio Largo, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Maceió.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.218 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 676 estavam ocupados até as 13h deste sábado (27/06), o que corresponde a 56% do total. Atualmente, 212 pacientes estão em leitos de UTI, 21 em leitos intermediários e 443 em enfermaria.

Fonte: Sesau