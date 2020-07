Alagoas tem 44.633 casos da Covid-19 e 1.264 óbitos

O Boletim Epidemiológico deste sábado (11/07) confirma mais 674 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 44.633 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 6.223 estão em isolamento domiciliar e 171 internados em leitos públicos e privados. Outros 36.973 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.843 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 18 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.264 óbitos por Covid-19.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.306 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 565 estavam ocupados até as 11h de sábado (11/07), o que corresponde a 43% do total. Atualmente, 182 pacientes estão em leitos de UTI, 18 em leitos intermediários e 365 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/

Fonte: Sesau