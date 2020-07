Alagoas tem 50.307 casos da Covid-19 e 1.413 óbitos

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (20/07) confirma mais 228 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 50.307 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 4.574 estão em isolamento domiciliar e 160 internados em leitos públicos e privados. Outros 44.158 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 803 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 16 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.413 óbitos por Covid-19.

Mais 16 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Quatro vítimas residiam em Maceió e todas eram do sexo masculino. O homem de 63 anos tinha doença cardíaca crônica e faleceu na Santa Casa Maceió; o homem de 50 anos tinha doença cardiovascular e faleceu no Hospital Universitário; o homem de 65 anos tinha doença renal crônica e faleceu no Hospital Humanité; e o homem de 60 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu na UPA Trapiche.

A Covid-19 vitimou mais doze pessoas que residiam no interior do Estado, sendo dez homens e duas mulheres. O homem de 79 anos, de Traipu, era diabético e faleceu em sua residência; o homem de 89 anos, de Girau do Ponciano, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Djacy Barbosa; o homem de 79 anos, de Delmiro Gouveia, não tinha registro de comorbidades e faleceu em sua residência; outro homem de Delmiro Gouveia, de 73 anos, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; o homem de 66 anos, de Murici, era diabético e faleceu no Hospital Metropolitano; o homem de 73 anos, de Arapiraca, não tinha registro de comorbidades e faleceu no HGE; outro homem de Arapiraca, de 64 anos, era diabético e faleceu no Hospital Djacy Barbosa; o homem de 57 anos, de Santa Luzia do Norte, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Veredas; o homem de 18 anos, de Campo Alegre, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Polo de Combate à Covid-19 do Município; e o homem de 75 anos, de Viçosa, era diabético e faleceu no Hospital da Mulher.

Em relação aos óbitos do sexo feminino, a mulher de 78 anos, de Estrela de Alagoas, era diabética e faleceu no Hospital Sanatório; e a mulher de 75 anos, de Boca da Mata, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Sanatório.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.312 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 478 estavam ocupados até as 11h de segunda-feira (20/07), o que corresponde a 36% do total. Atualmente, 181 pacientes estão em leitos de UTI, 08 em leitos intermediários e 289 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/

Fonte: Sesau