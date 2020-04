Alagoas tem 501 casos confirmados e 29 mortes por Covid-19

Alagoas registrou 88 anos novos casos confirmados e duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados do boletim epidemiológico, divulgado neste sábado (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), mostram que são 501 casos confirmados e 29 óbitos no estado.

O estado tem ainda 463 casos em investigação e 87 pacientes curados. Dos casos confirmados, 336 estão em isolamento domiciliar e 49 internados em hospitais públicos e privados, sendo 14 em UTI e 35 em enfermaria.

Os novos casos foram confirmados nas cidades de Maceió, Marechal Deodoro, Rio Largo, Murici, Palmeira dos Índios, Maribondo e, pela primeira vez, em Olho D’Água das Flores, Porto Calvo e São Sebastião.

As duas mortes mais recentes aconteceram no interior. Um homem de 87 anos que morava em Maribondo, mas estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios, era hipertenso e apresentava falta de ar; e uma mulher de 60 anos, diabética e hipertensa, que morava em Marechal Deodoro, mas estava internada na Santa Casa de Maceió.

Gráfico mostra evolução dos casos de coronavírus em Alagoas

Ocupação de leitos

De acordo coma Sesau, dos 339 leitos criados para atender, exclusivamente, casos suspeitos e confirmados dde coronavírus, 92 estavam ocupados até às 13h deste sábado, o que corresponde a 27% do total.

Nos leitos para Covid-19, havia 85 pacientes em UTI e 57 em enfermaria. Maceió tem o maior número de pessoas internadas, 77 no total; Coruripe aparece em seguida com quatro pacientes, e Palmeira dos Índios com dois.

Confira a quantidade de casos por município

Maceió – 436 (427 alagoanos e 9 turistas)

Marechal Deodoro -12

Rio Largo – 8

Murici – 7

Palmeira dos Índios – 6

Arapiraca – 4

Pilar – 3

Satuba – 3

Maribondo – 2

Piaçubuçu – 2

Olho D’Água das Flores – 1

Porto Real do Colégio – 1

Santa Luzia do Norte – 1

São Miguel dos Campos – 1

Delmiro Gouveia – 1

Maragogi- 1

Boca da Mota – 1

São Sebastião – 1

União dos Palmares – 1

São Miguel dos Milagres – 1

Viçosa – 1

Ibateguara – 1

Capela – 1

Barra de Santo Antônio – 1

Anadia – 1

Paripueira – 1

Porto Calvo- 1

Limoeiro de Anadia -1

Os nove turistas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas são de Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Fonte: G1/AL