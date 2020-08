Alagoas tem 66.748 casos da Covid-19 e 1.665 óbitos

O Boletim Epidemiológico deste sábado (08/08) confirma mais 832 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 66.748 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 5.391 estão em isolamento domiciliar e 174 internados em leitos públicos e privados. Outros 59.516 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.202 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 11 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.665 óbitos por Covid-19.

Mais 11 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Seis vítimas residiam em Maceió, sendo dois homens e quatro mulheres. O homem de 84 anos tinha doença renal crônica e faleceu no Hospital Veredas; e o homem de 85 anos tinha doença autoimune e faleceu no Hospital Universitário. A mulher de 58 anos era diabética e faleceu no HGE; a vítima de 78 anos era diabética e faleceu no Hospital da Mulher; a mulher de 56 anos era diabética e faleceu no Hospital Metropolitano; e a vítima de 53 anos tinha doença respiratória crônica e faleceu no HGE.

A Covid-19 vitimou mais cinco pessoas que moravam no interior do Estado, sendo duas mulheres e três homens. A mulher de 43 anos, de União dos Palmares, era hipertensa e faleceu no Hospital Metropolitano; a vítima de 98 anos, de Arapiraca, não tinha registro de comorbidades e faleceu em sua residência. O homem de 70 anos, de São José da Tapera, tinha sequelas de um AVC e faleceu no Hospital Regional de Santana do Ipanema; o homem de 80 anos, de Arapiraca, era diabético e faleceu no Hospital Regional do Município; e o homem de 46 anos, de Campo Alegre, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Polo Regional de Combate à Covid-19 no Município.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.326 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 382 estavam ocupados até as 17h da sexta-feira (07/08), o que corresponde a 29% do total. Atualmente, 137 pacientes estão em leitos de UTI, 06 em leitos intermediários e 239 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/

Fonte: Sesau