Alagoas tem 72.734 casos confirmados do novo coronavírus e 1.753 mortes

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Alagoas tem um total de 72.734 casos confirmados do novo coronavírus até o momento e 1.753 mortes por causa da Covid-19.

Foram registrados 658 novos casos e 11 óbitos em território alagoano nas últimas 24h. Do total de casos confirmados, 66.201 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Outros 1.017 casos seguem em investigação laboratorial.

Das 11 mortes confirmadas laboratorialmente, quatro vítimas moravam em Maceió e as outras sete em cidades do interior do estado.

Dos 1.326 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 336 estavam ocupados até às 17h do sábado (15), o que corresponde a 25% do total. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 48%.

O número total de pessoas testadas em Alagoas, segundo a Sesau, é de 145.063.

Mais 11 mortes são registradas em Alagoas

Maceió: Mulher, 54 anos, sem comorbidades

Maceió: Mulher, 103 anos, sem comorbidades

Maceió: Mulher, 72 anos, hipertensa

Maceió: Homem, 83 anos, sem comorbidades

Palmeira dos Índios: Homem, 64 anos, doença respiratória crônica

Coruripe: Homem, 66 anos, sem comorbidades

Campo Alegre: Homem, 60 anos, sem comorbidades

Santana do Ipanema: Homem, 77 anos, sem comorbidades

Santana do Ipanema: Homem, 69 anos, diabético

Rio Largo: Mulher, 84 anos, tinha imunossupressão

Craíbas: Mulher, 74 anos, hipertensa e diabética

Fonte: G1/AL