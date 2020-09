Alagoas tem 80.717 casos da Covid-19 e 1.930 óbitos

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste domingo (06/09), confirma mais 255 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 80.717 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 2.733 estão em isolamento domiciliar e 107 internados em leitos públicos e privados. Outros 75.945 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 3.750 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais seis mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.930 óbitos por Covid-19.

Óbitos – No boletim deste domingo (06/09), mais seis mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Três vítimas eram residentes em Maceió, sendo duas mulheres e um homen. A mulher de 60 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; e a vítima de 53 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; e o homem de 81 anos tinha doença cardíaca crônica e faleceu no Hospital Vida.

A Covid-19 vitimou mais três pessoas que moravam no interior do Estado, e todas as vítimas eram do sexo masculino. O homem de 84 anos, de Delmiro Gouveia, não tinha registro de comorbidades e faleceu em sua residência; o homem de 68 anos, de Santana do Ipanema, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Regional do Município; e o homem de 52 anos, de Olho d´Água das Flores, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Regional de Santana do Ipanema.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.326 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 258 estavam ocupados até 17h de sábado (05/09), o que corresponde a 19% do total. Atualmente, 108 pacientes estão em leitos de UTI, 02 em leitos intermediários e 148 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/

Fonte: Sesau