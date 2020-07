Alagoas tem 846 novos casos e mais 20 mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) atualizou o boletim epidemiológico nesta terça-feira (30). Os números mostram que o estado tem agora 35.962 casos confirmados do novo coronavírus. Foram 846 novos casos registrados em Alagoas nas últimas 24h.

O número de mortes subiu para 1.052. Foram registrados mais 20 óbitos em território alagoano. Seis vítimas moravam em Maceió e outras 14 no interior do estado. As pessoas que morreram tinham idade entre 45 e 86 anos.

O boletim mostra ainda que há 2.797 casos em investigação laboratorial e 27.502 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Dos 1.218 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 676 estavam ocupados até as 11h desta terça (30), o que corresponde a 54% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 83% até a última atualização. Em todo estado 73.670 foram testadas para a doença.

Maceió: Mulher, 82 anos, tinha Alzheimer

Maceió: Mulher, 86 anos, cardiopata

Maceió: Mulher, 73 anos, diabética e hipertensa

Maceió: Mulher, 72 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 82 anos, tinha doença autoimune e glaucoma

Maceió: Homem, 83 anos, diabético

Arapiraca: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 61 anos, diabética

Olho D’Água Grande: Homem, 71 anos, diabético

Cajueiro: Homem, 84 anos, sem comorbidades

União dos Palmares: Homem, 51 anos, sem comorbidades

Anadia: Homem, 63 anos, diabético

Flexeiras: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Rio Largo: Homem, 45 anos, diabético

Feliz Deserto: Mulher, 56 anos, diabética

Batalha: Mulher, 80 anos, diabética e hipertensa

Colônia Lepoldina: Mulher, 78 anos, sem comorbidades

Campo Alegre: Mulher, 67 anos, diabética

São Miguel dos Campos: Mulher, 61 anos, sem comorbidades

Senador Rui palmeira: Mulher, 84 anos, diabética

Fonte: G1/AL