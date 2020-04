Alagoas tem 89 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta quinta-feira (16/04), que Alagoas tem 89 casos confirmados da Covid-19, além de continuar com cinco óbitos. Os dados constam no Boletim Epidemiológico 41, que aponta 291 casos em investigação e 841 já descartados.

Dos 89 casos confirmados, 82 residem em Alagoas, sendo 70 em Maceió e 12 no interior: Porto Real do Colégio (01), Palmeira dos Índios (01), Satuba (01), Boca da Mata (01), União dos Palmares (01), Rio Largo (03) e Marechal Deodoro (04). As outras sete pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas residem no Rio de Janeiro (2), em Brasília (2) e em São Paulo (3).

Recuperados – O Boletim Epidemiológico 41 aponta que, dos 89 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, 24 já finalizaram o isolamento domiciliar, não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, estão curados.

Óbitos – Quanto aos óbitos confirmados em Alagoas, três foram de pessoas residentes em Maceió; um de um morador de Marechal Deodoro; e um de uma pessoa que residia em São Paulo, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs). O primeiro óbito por Covid-19 em Alagoas foi o de um aposentado de 64 anos, confirmado no dia 31/03.

A segunda morte em Alagoas por Covid-19 foi a de um aposentado de 78 anos, com confirmação em 03/04. A terceira morte ocorreu no último dia 08/04, tendo como vítima uma aposentada de 77 anos. O quarto óbito, de um idoso de 79 anos, ocorreu no último dia 12/04 e a quinta morte pelo novo coronavírus foi a de um homem de 48 anos, ocorrida na última terça-feira (14/04).

