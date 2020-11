Alagoas tem 93.123 casos da Covid-19 e 2.308 óbitos

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta quinta (19/11), confirma mais 172 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 93.123 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 938 estão em isolamento domiciliar. Outros 89.781 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 708 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais quatro mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 2.308 óbitos por Covid-19.

Óbitos – No boletim desta quinta-feira (19/11), mais quatro mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus, sendo uma vítima da capital alagoana e três do interior do Estado. A de Maceió era uma mulher, de 90 anos, hipertensa, que morreu no Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA).

Já as três vítimas do interior do Estado eram um homem e duas mulheres. O homem de 65 anos, de Belém, era hipertenso, cardíaco crônico e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA); a mulher de 37 anos, de São José da Tapera, era asmática, obesa e morreu na Unidade Mista Ênio Ricardo Gomes; e a mulher de 70 anos, de Junqueiro, tinha Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e morreu no HEA.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 774 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 135 estavam ocupados até às 17h da quarta-feira (18), o que corresponde a 17% do total. Atualmente, 59 pacientes estão em leitos de UTI, 03 ocupando leitos intermediários e 73 em leitos de enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19.

Fonte: Agência Alagoas