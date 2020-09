Alagoas tem a menor taxa de contágio de Covid-19 do país

O estado de Alagoas tem, hoje, a menor taxa de contágio de Covid-19 do Brasil, com índice de 0,61. Os dados, consolidados em 4 de setembro, estão disponíveis na ferramenta Covid-19 Analytics, mantida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e revelam a taxa de transmissão em cada uma das unidades da federação. Taxas menores que 1 indicam queda no ritmo de transmissão da doença – em Alagoas, ela está abaixo de 1 há mais de 30 dias.

De acordo com os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, o Rt é uma métrica que representa para quantas pessoas, em média, um indivíduo infectado pode chegar a transmitir a doença.

Para entender como este número é positivo, no início de abril Alagoas chegou a registrar uma taxa de contágio de 3,93, ou seja, cada grupo de 100 pessoas infectadas contaminava cerca de outras 393 pessoas. Já a taxa atual significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas em Alagoas transmite para outras 61 pessoas.

Após Alagoas, as unidades da federação com os menores índices são Sergipe, com um Rt de 0,69; Distrito Federal, com 0,77, e Bahia, com uma taxa de 0,79.

O governador Renan Filho atribui o fato às medidas tomadas pelo Governo do Estado antes mesmo de a pandemia começar a se disseminar. “Aqui em Alagoas, nós tomamos medidas preventivas exatamente no início da pandemia. Alguns estados brasileiros apostaram que a doença não chegaria até eles e demoraram a tomar tais medidas. Isso fez com que a taxa de contágio fosse superior por lá”, afirmou.

Além disso, ele recordou que em Alagoas o trabalho de enfrentamento à Covid-19 foi desenvolvido de forma colaborativa. Somaram-se aos esforços do Governo do Estado os municípios e os poderes Legislativo e Judiciário. “Os municípios tiveram papel importantíssimo no sentido de fortalecer as barreiras sanitárias das cidades e de dialogar com o cidadão, cuja colaboração individual, por meio do distanciamento social e do uso de máscara, tem sido fundamental para vencermos essa batalha contra o coronavírus”, acrescentou o governador.

Mesmo com a desaceleração da taxa de contágio no estado, a população deve manter os cuidados básicos, como a utilização de máscaras, higienizar as mãos com frequência e não realizar aglomerações, além de seguir as determinações do decreto estadual em vigor. As medidas são essenciais para que o contágio não volte a subir.

Fonte: Agência Alagoas