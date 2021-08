Alagoas tem a menor taxa de infecção por Covid-19 no Brasil

Os esforços pelo enfrentamento à Covid-19 estão surtindo efeito e, agora, Alagoas passa a liderar o ranking nacional com a menor taxa de infecção pelo novo coronavírus. Atualmente, a taxa de transmissibilidade do vírus está em 0,75, mas já chegou a ser de 3,47, no início da pandemia, em 2020, segundo informações da plataforma Covid-19 Analytics, desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo.

“Esse número é um indicativo de quantas pessoas são infectadas. Quando essa taxa é igual a 1, significa que 100 pessoas infectam outras 100. A taxa de 0,75 quer dizer que 100 pessoas infectam outras 75 pessoas, então, é importante que essa taxa se mantenha abaixo de 1 para a contenção do surto. Para isso, é necessário que a população continue adotando as medidas preventivas e se proteja contra o novo coronavírus, mantendo o distanciamento social, usando a máscara e higienizando as mãos”, explicou Herbert Charles Barros, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Ainda de acordo com o superintendente, essa redução é reflexo de uma confluência de fatores, incluindo o distanciamento social, as medidas de higienização das mãos e o uso de máscara. As consequências dessa diminuição na taxa de transmissão podem ser vistas com redução no número de internações hospitalares no estado, cuja ocupação do total de leitos exclusivos para Covid-19 está em apenas 16%.

Dos 400 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponibilizados para pacientes com a Covid-19, 105 estão ocupados. Isso representa que a ocupação dos leitos de UTI, que já chegou à marca de 92% em maio deste ano, baixou para 26% – menor número desde janeiro deste ano.

Para que a taxa de transmissão do vírus continue abaixo de 1 é preciso que a população continue atenta aos cuidados no combate à Covid-19, inclusive para evitar a proliferação de novas variantes. Por isso, não esqueça:

– Use máscara ao sair de casa;

– Respeite os protocolos de distanciamento social;

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel;

– Evite tocar os olhos, nariz ou boca;

– Cubra nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar;

– Fique em casa se você se sentir indisposto;

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

por Bia Alexandrino – Assessoria