Alagoas tem casos suspeitos de coronavírus em 38 municípios

O novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) aponta que 38 municípios de Alagoas têm casos suspeitos do novo coronavírus, são 274 pacientes em investigação, 67 a maior do do registrado um dia antes. Contudo, não foi confirmado nenhum novo caso, mantendo em 11 a quantidade de pessoas que testaram positivo.

Veja os municípios com casos suspeitos e a quantidade em cada um:

Maceió – 184

Arapiraca – 15

Boca da Mata – 7

Rio Largo – 6

Campo Alegre – 6

Maragogi – 5

Santana do Ipanema – 5

Marechal Deodoro – 3

Palmeira dos Índios – 3

Monteirópolis – 2

Barra de Santo Antônio – 2

Cajueiro – 2

Flexeiras – 2

Jequiá da Praia – 2

Maravilha – 2

Mata Grande – 2

Olho d’Água das Flores – 2

Ouro Branco – 2

Poço das Trincheiras – 2

União dos Palmares – 2

Barra de São Miguel – 1

Belém – 1

Colônia Leopoldina – 1

Coqueiro Seco – 1

Ibateguara – 1

Igaci – 1

Jacuípe – 1

Jundiá – 1

Major Izidoro – 1

Maribondo – 1

Paripueira – 1

Penedo – 1

Piaçabuçu – 1

Piranhas – 1

São José da Tapera – 1

São Miguel dos Campos – 1

Satuba – 1

Teotonio Viela 1

Os novos dados revelam ainda que o Laboratório Central de Alagoas (Lacen), onde os testes são feitos, já descartou 178 casos suspeitos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Dos 11 casos confirmados, apenas um é do interior, no município de Porto Real do Colégio. O restante é de pacientes de Maceió.

Medidas para amenizar a crise causada pela pandemia

Durante a divulgação dos dados do novo boletim epidemiológico, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), informou que os municípios alagoanos vão receber R$ 9 milhões para enfrentamento ao coronavírus.

Além disso, também mais duas medidas, antecipação do 13º de servidores estaduais aposentados da 1ª faixa e a aquisição de cestas básicas para cerca de 1 milhão de alagoanos que dependem de auxílio neste momento.

“Decidi adquirir cestas básicas para fortalecer a segurança alimentar nesse período de dificuldade, para que a gente minimize os efeitos dessa crise, sobretudo dos mais pobres”, afirmou o governador.

Fonte: G1/AL