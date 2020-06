Alagoas tem hoje 7,9 mil casos ativos de Covid-19

Dos 34.312 casos confirmados de Covid-19 em Alagoas, 7.918 são considerados ativos, ou seja, são pacientes que seguem em acompanhamento médico, subtraindo o número de pessoas recuperadas e mortas. Os dados são do Painel Covid-19, com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) atualizadas até as 11h36 desta segunda-feira (29).

Desde o início da pandemia, 66.170 pessoas foram testadas para o novo coronavírus em Alagoas. Deste total, 31.858 casos foram descartados.

Entre as pessoas que tiveram resultado positivo, 1.012 morreram e 25.382 conseguiram se recuperar.

O estado ainda tem 3.450 casos em investigação.

Reabertura dos setores produtivos

Em meio a este cenário, o governo de Alagoas avalia a possibilidade da reabertura gradativa dos setores produtivos, fechados desde março como medida preventiva para reduzir o contágio do novo coronavírus.

O Estado chama estas etapas de distanciamento social controlado, divididas em cinco fases classificadas nas cores vermelha (atual), laranja, amarela, azul e verde. A expectativa é de que a transição para a fase laranja aconteça na próxima quarta (1º).

Contudo, a reabertura depende da avaliação dos gráficos da última semana epidemiológica, que se encerrou no sábado (27). A análise deve ser feita ainda nesta segunda.

Fonte: G1/AL