Alagoas tem mais 156 casos confirmados e 5 mortes por Covid-19

Alagoas teve confirmados mais 156 casos e cinco mortes por Covid-19 em 24 horas, conforme Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta terça-feira (29). Do total de 86.549 pessoas diagnosticadas com a doença no estado, 83.403 pacientes são considerados recuperados da doença e outras 2.067 morreram em consequência do novo coronavírus.

De acordo com a Sesau, 1.012 estão, atualmente, em isolamento domiciliar e outros 1.755 casos encontram-se em investigação laboratorial.

Das cinco mortes confirmadas nesta terça-feira, por causa do novo coronavírus, duas vítimas eram residentes em Maceió, sendo uma mulher e um homem. As outras três pessoas moravam no interior do Estado, nas cidades de Penedo, São Miguel dos Campos e Rio Largo, sendo dois homens e uma mulher.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 2.067 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 2.059 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 1.160 eram do sexo masculino e 899 do sexo feminino. Eram 953 pessoas que residiam em Maceió e as outras 1.106 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

