Alagoas tem mais 204 casos confirmados e dez mortes por Covid-19

Alagoas teve mais 204 casos confirmados de Covid-19 e dez mortes nas últimas 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta segunda-feira (17).

Dessa forma, o estado tem um total de 72.938 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 4.209 estão em isolamento domiciliar e 166 internados em leitos públicos e privados. Outros 66.798 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.025 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 10 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas contabiliza 1.763 óbitos por Covid-19.

Mais 10 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Três vítimas eram residentes em Maceió, sendo um homem e duas mulheres. O homem de 48 anos tinha doença respiratória crônica e faleceu no Hospital Unimed; a mulher de 31 anos era obesa e faleceu na Santa Casa Maceió; e a mulher de 76 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu na UPA Trapiche.

A Covid-19 vitimou mais sete pessoas que moravam no interior do Estado, sendo quatro mulheres e três homens. A mulher de 56 anos, de Girau do Ponciano, não tinha registro de comorbidades e faleceu na unidade de emergência; a vítima de 90 anos, de Flexeiras, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; a mulher de 86 anos, de Dois Riachos, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Regional de Santana do Ipanema; e a vítima de 75 anos, de Arapiraca, era diabética e faleceu no Hospital Daniel Houly.

Em relação aos óbitos do sexo masculino, o homem de 51 anos, de Palmeira dos Índios, era diabético e faleceu no Hospital Daniel Houly; o homem de 68 anos, de Santana do Ipanema, era hipertenso e faleceu no Hospital MedRadius; e o homem 76 anos, de Branquinha, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Metropolitano.

Do total de casos confirmados da doença, 24.909 eram de pessoas que residem em Maceió, 191 de pessoas que eram naturais dos estados de Pernambuco, Tocantins, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Espírito Santo e Sergipe e as demais que moram no interior de Alagoas.

Óbitos

Até hoje foram confirmados 1.763 óbitos por Covid-19 em território alagoano, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres.

Dos 1.755 residentes em Alagoas, 993 eram do sexo masculino e 762 do sexo feminino. Eram 803 pessoas que residiam em Maceió e as outras 952 moravam em cidades do interior de Alagoas.

Leitos de Covid-19 do Estado

Dos 1.326 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 337 estavam ocupados até 17h de domingo (16/08), o que corresponde a 25% do total. Atualmente, 136 pacientes estão em leitos de UTI, 05 em leitos intermediários e 196 em enfermaria.

com assessoria