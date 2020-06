Alagoas tem quase 27 mil casos confirmados e 848 mortes por Covid-19

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta sexta-feira (19) mostra que Alagoas registra 26.906 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Foram 1.273 novos casos nas últimas 24h que entraram na contagem da Sesau. Já o número de mortes é de 848.

O boletim mostra ainda que 19.154 já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Outros 4.300 casos estão em investigação laboratorial.

Entre as pessoas que morreram, 9 moravam em Maceió e as outras 8 nas cidades de Barra de São Miguel, Olho d´Água Grande, São Miguel dos Campos, Campo Alevre, Teotônio Vilela, Murici, Boca da Mata, Batalha e Santana do Ipanema.

O número de leitos criados para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação do novo coronavírus é de 1.105. Até as 10h da manhã desta quinta, a taxa de ocupação era de 59%. Já a ocupação dos leitos de UTI, chegava a 89%.

Fonte: G1/AL