Alagoas tem quase 3 mil casos confirmados de coronavírus e 177 mortes

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Alagoas chegou a 2.972 nesta quinta-feira (14). Com mais 13 mortes em 24 horas, a quantidade de óbitos causados pela Covid-19 subiu para 177. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Entre os casos confirmados, 1.844 pacientes foram curados. Há ainda 1.528 em investigação.

As novas mortes foram de pessoas que residiam em Pilar, Joaquim Gomes, Atalaia, Arapiraca, Porto Calvo e Maceió. Ao todo, 38 municípios alagoanos já registram óbitos por Covid-19.

13 novas mortes em 24 horas

Arapiraca: Mulher, 85 anos, hipertensa

Atalaia: Homem, 63 anos, hipertenso, obeso e diabético

Joaquim Gomes: Homem, 69 anos, sem comorbidades

Pilar: Homem, 77 anos, sem comorbidades

Porto Calvo: Mulher, 65 anos, diabética

Maceió: Homem, 48 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 65 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 73 anos, hipertenso

Maceió: Homem, 77 anos, hipertenso

Maceió: Homem, 91 anos, hipertenso

Maceió: Mulher, 49 anos, lúpus

Maceió: Mulher, 65 anos, cardiopata

Maceió: Mulher, 82 anos, hipertensa e diabética

Há casos confirmados em 71 cidades (confira os detalhes no mapa do G1). Entre eles, 17 são turistas que estavam em municípios alagoanos quando foram diagnosticados com Covid-19, pessoas residentes em Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Santa Catarina.

Dos 505 leitos exclusivos para suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 65% estavam ocupados até a manhã desta quinta. Entre os pacientes internados, 118 estavam na UTI.

Municípios de Alagoas com mortes por Covid-19

Maceió – 112

Marechal Deodoro – 6

Arapiraca – 6

Paripueira – 3

Rio Largo – 3

União dos Palmares – 3

Joaquim Gomes – 2

Pilar – 2

Penedo – 2

Paulo Jacinto – 2

Coruripe – 2

Murici – 2

Palmeira dos Índios – 2

Maragogi – 2

Santana do Ipanema – 2

Atalaia – 1

Porto Calvo – 1

Teotônio Vilela – 1

Campestre – 1

São Miguel dos Milagres – 1

Viçosa – 1

Anadia – 1

Limoeiro de Anadia – 1

Ibateguara – 1

Maribondo – 1

Matriz de Camaragibe – 1

Lagoa da Canoa – 1

Delmiro Gouveia – 1

Messias – 1

São Miguel dos Campos – 1

Campo Alegre – 1

Batalha – 1

Piaçabuçu – 1

Cacimbinhas – 1

Flexeiras – 1

Japaratinga – 1

Novo Lino – 1

Satuba – 1

A Secretaria contabiliza ainda três mortes de turistas no estado. Duas em Maceió, de moradores de São Paulo e Pernambuco, e uma em Arapiraca, de um morador de Santa Catarina.

Fonte: G1/AL