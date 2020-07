Alagoas tem redução no registro diário de mortes por Covid-19

O número diário de mortes por Covid-19 em Alagoas, registrado no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), caiu pelo segundo dia seguido. Foram confirmados 16 novos óbitos nesta sexta-feira (10). O número já tinha caído de 21, na quarta, para 17, na quinta. O total de mortes chegou a 1.246.

Ainda segundo o boletim, o estado tem 43.959 casos confirmados da doença. São 768 testes pessoas a mais que o registrado no dia anterior. Desde o início da pandemia, já foram realizados 90.064 testes no estado.

Entre as pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 36.343 já se recuperaram. Outras 2.089 pessoas ainda aguardam resultado dos testes laboratoriais para saber se foram contaminadas.

A atualização dos dados mostra ainda que a cidade de Estrela de Alagoas registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Foi uma mulher, de 45 anos, que não tinha comorbidades. Os casos confirmados estão distribuídos nas 102 cidades do estado sendo Maceió com maior número de registros (17.712) e Inhapi e Olho d´Água do Casado com menos registros (6).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19 aumentou para 62%, segundo dados atualizados às 11h. Considerando leitos clínicos e unidades intermediárias, a taxa permaneceu em 42%.

16 novas mortes por Covid-19 em Alagoas

Maceió: Homem, 53 anos, diabetes

Maceió: Homem, 78 anos, doença cardiovascular

Maceió: Mulher, 80 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 38 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 37 anos, sem comorbidades

Barra de São Miguel: Mulher, 65 anos, sem comorbidades

Coruripe: Homem, 83 anos, hipertensão

Roteiro: Homem, 79 anos, diabetes

Atalaia: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Viçosa: Homem, 76 anos, diabetes

Penedo: Homem, 69 anos, sem comorbidades

Pilar: Homem, 72 anos, hipertensão

São Sebastião: Mulher, 67 anos, diabetes

Messias: Mulher, 68 anos, diabetes

Estrela de Alagoas: Mulher, 45 anos, sem comorbidades

