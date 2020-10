Alagoas ultrapassa 88 mil casos de Covid-19; óbitos são 2.097

Alagoas registrou mais 170 novos casos de Covi-19 nas últimas 24 horas e ultrapassou a marca de 88 mil casos, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) divulgado neste domingo (4). Seis pessoas não resistiram à doença e o número de óbitos subiu para 2.097.

Ainda segundo a Sesau, 960 pessoas estão em isolamento domiciliar. Outros 84.973 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Segundo o boletim, Estado tem 88.098 casos da doença.

Os casos que estão em investigação laboratorial somam 2.209. Dos 1.331 leitos criados pelo governo do estado para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 197 estavam ocupados até às 17h de sábado (3), o que corresponde a 15% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 29%.

Mais seis mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 56 anos, cardíaco crônico

Maceió: Mulher, 48 anos, doença autoimune

Maceió: Mulher, 58 anos, sem comorbidade

Arapiraca: Mulher, 73 anos, hipertensa

Junqueiro: Mulher, 37 anos, sem comorbidade

Arapiraca: Mulher, 50 anos, sem comorbidade

